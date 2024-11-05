Video Yaşam Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı | Video
Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı | Video

Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı | Video

05.11.2024 | 12:30

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin, şerit ihlali yapan hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Kaza, dün Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman K'nin kullandığı 06 BEZ 010 plakalı hafif ticari araca, Mertcan İnan'ın kullandığı 07 FPG 01 plakalı motosikletin çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; motosiklet çarpmanın etkisiyle yol kenarında park halinde bulunan 07 HBL 18 plakalı otomobile çarparak durabilirken, motosiklet sürücüsü Mertcan İnan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Alperen İnan yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Alperen İnan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Görüntülerde hafif ticari aracın şerit ihlali yaptığı gözlendi.
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