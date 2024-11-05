Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin, şerit ihlali yapan hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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