Video Yaşam Servis aracının heyelan altında kaldığı o görüntüler ortaya çıktı | Video
Servis aracının heyelan altında kaldığı o görüntüler ortaya çıktı | Video

Servis aracının heyelan altında kaldığı o görüntüler ortaya çıktı | Video

24.02.2023 | 09:11

Artvin’de baraj personelini taşıyan servis aracının üzerine heyelan geldi. Dev kayaların isabet ettiği olay tünel kamerasına saniye saniye yansıdı.

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