Servis araçlarıyla görülmemiş evlenme teklifi | Video

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde servis taşımacılığı işi yapan vatandaş, sevdiği kadına servis araçları eşliğinde görülmemiş bir evlenme teklif etti. Evlilik teklifi karşısında sevdiği kadın, genç adama “Evet” cevabı verirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Berk Şarlı ile servis araçlarının yanına geldiğinde ne olduğunu anlamayan Ayça Yonca, servis araçlarının hepsinden aynı anda "Benimle Evlenir Misin?" şarkısı çaldığında şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kadın Şarlı'nın unutulmaz teklifini kabul ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.