Servis araçlarıyla görülmemiş evlenme teklifi | Video

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde servis taşımacılığı işi yapan vatandaş, sevdiği kadına servis araçları eşliğinde görülmemiş bir evlenme teklif etti. Evlilik teklifi karşısında sevdiği kadın, genç adama “Evet” cevabı verirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
MİNİBÜSLERDEN "BENİMLE EVLENİR MİSİN?" ŞARKISI
Berk Şarlı ile servis araçlarının yanına geldiğinde ne olduğunu anlamayan Ayça Yonca, servis araçlarının hepsinden aynı anda "Benimle Evlenir Misin?" şarkısı çaldığında şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kadın Şarlı'nın unutulmaz teklifini kabul ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.