Servis midibüsü kamyonete çarptı: 4 yaralı | Video

D-100 Karayolu üzeri, Kocaeli İzmit İlçesi Kuruçeşme mevkiinde, servis midibüsünün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri hamile olduğu öğrenilen 4 kişi yaralandı.

D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan İbrahim Viran idaresindeki servis midibüsü, Kuruçeşme mevkiinde önünde seyreden İzzet Oğuz idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet ve servis midibüsü yolun kenarındaki su kanalına düşerek istinat duvarına çarprtı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 YARALI

Olay yerine kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesi ile servis midibüsündeki yolcular ve sürücüler araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ve 2 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.