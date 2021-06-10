Video Yaşam Servis minibüsünün işyerine girdiği anlar güvenlik kamerasında | Video

Servis minibüsünün işyerine girdiği anlar güvenlik kamerasında | Video

Servis minibüsünün işyerine girdiği anlar güvenlik kamerasında | Video
10.06.2021 | 13:59

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İzmir’in Buca ilçesinde, işten çıkan işçileri evine dağıtan işçi servisi iddialara göre şoförün uyuması sonucu önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına girdi. 12 kişinin yaralandığı feci kaza ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İzmir'in Buca ilçesinde dün meydana gelen kaza, Mustafa P. (46) idaresindeki minibüs, ambalaj sektöründe çalışan işçileri evlerine dağıtmak isterken iddialara göre, şoförün uyuklaması üzerine önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına girerek durabildi.

12 kişinin yaralandığı feci kaza ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde servis otobüsünün mobilya mağazasına çok hızlı girdiği görülürken, kazayı gören çevredeki vatandaşların yaralananları servis minibüsünden çıkarmak için seferber oldukları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği anlar da görüntülerde yer aldı. Yokuş aşağı süratle gelen servis minibüsünün mobilya mağazasına girmeden önce, park halinde bulunan bir araca çarptığı anlar da yine güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"
Olay esnasında servis minibüsünün girdiği mobilya mağazasının bulunduğu binadaki evinde olan Yüksel Akkaş ise gürültüyü duyunda bomba veya tüp patlamış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Gürültüyü duyunca hemen aşağı indiklerini söyleyen Akkaş, "Minibüste sıkışanlara yardım ettik. Bomba veya tüp patladığını düşündük ama geldiğimizde kaza olduğunu gördük. Şoför de içeride sıkışmıştı onu da dışarı çıkardık" dedi.
Servis minibüsünün girdiği işyerindeki hasar tespit çalışmaları devam ederken, mağazadaki zararın 100 bin liranın üzerinde olduğu ifade edildi.

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