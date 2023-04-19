Servis otobüsü tarlaya uçtu, 3 işçi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı | Video
ESKİŞEHİR'de kamyon fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yan yatan otobüsteki 3 işçi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı
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