Video Yaşam Servis otobüsü tarlaya uçtu, 3 işçi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı | Video
Servis otobüsü tarlaya uçtu, 3 işçi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı | Video

Servis otobüsü tarlaya uçtu, 3 işçi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı | Video

19.04.2023 | 10:48

ESKİŞEHİR'de kamyon fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yan yatan otobüsteki 3 işçi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Minibüsteki uyuşturucuyu ’Poyraz’ buldu | Video 02:02
Minibüsteki uyuşturucuyu 'Poyraz' buldu | Video 19.04.2023 | 11:41
6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:25
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 19.04.2023 | 11:45
Antik kent cinayetinin katil zanlısı tutuklandı | Video 00:57
Antik kent cinayetinin katil zanlısı tutuklandı | Video 19.04.2023 | 11:37
Anadolu Otoyolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı | Video 03:12
Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı | Video 19.04.2023 | 11:26
Minibüsten 18 kilo 500 gram uyuşturucu çıktı | Video 01:06
Minibüsten 18 kilo 500 gram uyuşturucu çıktı | Video 19.04.2023 | 11:24
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:49
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 19.04.2023 | 11:24
Berbere uyuşturucu baskını! Beş kilogramdan fazla zehirle yakaladılar… | Video 00:22
Berbere uyuşturucu baskını! Beş kilogramdan fazla zehirle yakaladılar… | Video 19.04.2023 | 11:19
Servis otobüsü tarlaya uçtu, 3 işçi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı | Video 04:25
Servis otobüsü tarlaya uçtu, 3 işçi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı | Video 19.04.2023 | 10:48
Kumar oynarken böyle yakalandılar | Video 00:37
Kumar oynarken böyle yakalandılar | Video 19.04.2023 | 10:50
7 ilçede YTS baskını… 6 gözaltı var… | Video 00:50
7 ilçede YTS baskını… 6 gözaltı var… | Video 19.04.2023 | 10:50
Doğu Ekspresi’nde bayram yoğunluğu yaşanıyor | Video 03:50
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor | Video 19.04.2023 | 10:26
Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklu | Video 01:01
Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklu | Video 19.04.2023 | 10:33
Halk efsanesine, defineci tahribatı | Video 02:06
Halk efsanesine, defineci tahribatı | Video 19.04.2023 | 10:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 07:27
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 19.04.2023 | 10:27
Otomobil, iş yerinin tel örgülerine çarpıp araziye uçtu: 1 yaralı | Video 02:04
Otomobil, iş yerinin tel örgülerine çarpıp araziye uçtu: 1 yaralı | Video 19.04.2023 | 10:02
Mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 04:29
Mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 19.04.2023 | 09:53
Üsküdar’da hatalı sollama sonucu yaşanan kaza kamerada | Video 01:11
Üsküdar'da hatalı sollama sonucu yaşanan kaza kamerada | Video 19.04.2023 | 09:44
Kitap sayfaları ile sigara paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 00:39
Kitap sayfaları ile sigara paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 19.04.2023 | 09:44
Anadolu Yakası’nda etkili olan sis böyle görüntülendi | Video 01:42
Anadolu Yakası'nda etkili olan sis böyle görüntülendi | Video 19.04.2023 | 09:35
Karadeniz gazının ilk alevleri geceyi aydınlattı | Video 00:42
Karadeniz gazının ilk alevleri geceyi aydınlattı | Video 19.04.2023 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA