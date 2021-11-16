Servis şoförü 5 kişiyi ölüme böyle götürdü...5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4’ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öğrenci servisinin süratli bir şekilde gittiği ve yoldan geçen kadına çarptığı görülüyor.