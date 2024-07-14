Video Yaşam Seslerinden rahatsız olduğu iddiasıyla komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit etti | Video
Seslerinden rahatsız olduğu iddiasıyla komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit etti | Video

Seslerinden rahatsız olduğu iddiasıyla komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit etti | Video

14.07.2024 | 14:02

Adana’da komşusundan gelen seslerden rahatsız olduğunu öne süren kadın, evlerinin kapısını defalarca tekmeleyip tehdit etti. Yaşananlar, evdekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, gürültü yaptıklarını söylediği komşusunun evini önüne geldi. Evin bahçesinden girip merdivenlerden çıkan kadın, tehditte bulundu. Komşusuna kapısını açmasını söyleyen kadın, açılmaması üzerine defalarca tekmeledi. Kadın, "Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Sen delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak nasıl delik deşik ediyorum, seni. Bak sağ bırakıyor muyum seni?" ifadelerini kullandı.

Bu sırada evin penceresinden kadını cep telefonuyla görüntüleyen bir kız çocuğu ise "Videoya alıyorum" dedi. Saldırgan ise "Çek lan çek. Sesinizden bıktım be. Hadi çocuklarınızın sesi çıksın. Hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum" diyerek evden ayrıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

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