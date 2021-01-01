Video Yaşam Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi | Video

Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi | Video

Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi | Video
01.01.2021 | 09:08

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Osmaniye’de Yasin T. İsimli şahıs sevdiği kızın kendisine verilmediğini iddia ederek dokuzuncu katın balkonundan atlamak istedi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik ise genç adamı son anda tutarak içeriye çekmeyi başardı. Yaşanan kargaşa anı saniye saniye kameralara yansırken ekipler şahıs güçlükle sakinleştirildi.

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Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın kendisine verilmediğini iddia eden Yasin T. İsimli şahıs Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Esen Sitesi A Blok 9. katta bulunan evinde yılbaşı gecesini geçirmek istedi. Şahıs daha sonra 155 polis imdat hattını arayarak Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik ile görüşmek istediğini söyledi. Olay yerine giden Çelik, canına kıyacağını söyleyen Yasin T.'yi bir süre kapı önünde konuşarak ikna etmeye çalıştı. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın kendisini balkondan atacağını söylemesi üzerine tüm hazırlıklarını tamamlayarak hazır halde bulundu.


Yaklaşık 4 saat kadar Yasin T.'yi ikna etmeye çalışan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik, şahsa kapıyı açtırmayı başardı. Ancak Yasin T. bu defada kendisini arka odaya kilitledi. Kapıyı kırarak odaya giren Çelik, şahsı dokuzuncu katta bulunan evinin balkonundan atarken son anda tutmayı başardı. Ekip arkadaşlarının da yardımıyla odaya çekilen şahıs ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerinde hazırda bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin T., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldın. Yasin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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