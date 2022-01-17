Sevgili çift işyeri önüne bırakılan köpeği severek çaldı | Video

Kağıthane'de sevgili iki genç, sahibi tarafından işyerinin önüne bırakılan 3 bin dolar değerindeki “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeği severek çaldı. İlginç olay kameralara yansırken, sahibinin şikayeti üzerine çift, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Köpek ise sahibine teslim edildi.