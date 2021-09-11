Sevgili hırsızlar! Misafir gibi girip apartmanı soydular
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İstanbul Üsküdar’da bir apartmana giren iki sevgili yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 19 yaşındaki şüpheli Rabia Y.’yi gözaltına aldı. Rabia Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki sevgilinin apartman kapısında birinin çıkmasını bekleyip kapı açılınca içeri girdikleri anlar kameralara yansıdı.