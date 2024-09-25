Video Yaşam Sevgili tuzağında 125 bin dolarlık kripto para vurgunu şüphelileri zildeki parmak izinden tespit edildi | Video
Sevgili tuzağında 125 bin dolarlık kripto para vurgunu şüphelileri zildeki parmak izinden tespit edildi | Video

Sevgili tuzağında 125 bin dolarlık kripto para vurgunu şüphelileri zildeki parmak izinden tespit edildi | Video

25.09.2024 | 09:51

Diyarbakır'da sevgili tuzağında 125 bin dolar değerindeki kripto para vurgunu, polisin titiz çalışmasıyla zildeki parmak izinden tespit edildi. Şüpheli, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, A.T.'nin hesabındaki 125 bin dolar değerindeki kripto hesabını kontrol ettiğinde boşaltıldığını görmesi üzerine polise giderek şikayette bulundu. Harekete geçen polis, yaptığı çalışmalarda, Ö.Ç.'nin sevgilisi A.T.'nin eve gelmeden hemen önce, arkadaşı M.P.'nin eve gelerek saklandığını tespit etti. A.T., sevgilisi Ö.Ç. ile zaman geçirdiği sırada telefonu ele geçiren M.P. tarafından kripto hesabı boşaltıldı.

Ö.Ç. 'KUZENİM GELDİ' YALANIYLA SEVGİLİSİ A.T.'Yİ EVDEN KOVDU
Kuzen rolüne giren U.R.A. zile basıp eve gelerek mağdurun evden kaçmasına sebep oldu. Mağdur evden kaçınca, şüpheliler de sırra kadem bastı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin apartmana girerken aynı zile bastığını gördü ve zilden parmak izi alan ekipler şebekeyi ortaya çıkardı.
Polis ekipleri kaçmakta olan şüpheli şahıslardan birini gece geç saatlerde Sivas'ta yakaladı ve Diyarbakır'a getirdi. Şebeke içindeki Ö.Ç. ile gözaltına alınan diğer şüpheli M.P., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, U.R.A.'nın o gün izinli olarak cezaevinden çıktığı ve daha sonra girdiği öğrenildi.

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