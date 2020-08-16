Video Yaşam Sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'den yürek burkan görüntüler | Video

Sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'den yürek burkan görüntüler | Video

Sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'den yürek burkan görüntüler | Video
16.08.2020 | 16:48

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Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'demn geriye kalan mutlu anlarını yansıtan videolar yürekleri burktu...

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