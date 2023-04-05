Video Yaşam Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını, kendisinden kaçarken yakalayıp böyle darp etti! | Video
Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını, kendisinden kaçarken yakalayıp böyle darp etti! | Video

Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını, kendisinden kaçarken yakalayıp böyle darp etti! | Video

05.04.2023 | 11:19

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz bir şahıs, sevgilisi olduğu ileri sürülen bir kadını kendisinden kaçarken yakalayıp darp etti. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün öğlen saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadını henüz bilinmeyen bir nedenle kendisinden kaçarken yakalayarak darp etti. Kadın darp edilirken çevredeki vatandaşlar kadına yardım etmek istediği sırada şahıs, müdahale edilmemesi için yanındaki ekmek bıçağını çıkararak vatandaşları korkuttuğu iddia edildi. Bir süre şahsın elinde kalan kız, kendini kurtararak kaçmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Şüphelinin kızı yakalayarak darp ettiği anlar güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının baygın şekilde şüpheli şahsın kucağında yattığı da görüldü. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"KIZI SAÇINDAN TUTTU, KAFASINA İKİ ÜÇ TANE YUMRUK ATTI"
Müdahale edilmemesi için şahsın ekmek bıçağını çıkardığını belirten Ayhan isimli görgü tanığı, "Dükkanda oturuyordum, burada birbirleriyle küfürlü konuşuyorlardı. Küfür ettikten sonra kızı saçından tuttu, kafasına iki üç tane yumruk attı. Kızı ters çevirdi yere düşürdü, kız bayıldı kucağında, kızla konuşuyordu. 10 dakika sonra kız kendine geldi, kaçtı. Ben müdahale edecektim, ekmek bıçağı çıkardı, gitmedim. Kızı yumrukladıktan sonra kızın buralarına batırıyor" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını, kendisinden kaçarken yakalayıp böyle darp etti! | Video 02:10
Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını, kendisinden kaçarken yakalayıp böyle darp etti! | Video 05.04.2023 | 11:19
Manisa’da kurtlar, fotokapanla ilk kez sürü halinde görüntülendi | Video 04:03
Manisa'da kurtlar, fotokapanla ilk kez sürü halinde görüntülendi | Video 05.04.2023 | 10:36
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı | Video 03:15
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı | Video 05.04.2023 | 10:35
Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp! | Video 00:25
Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp! | Video 05.04.2023 | 10:47
“Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video 00:13
“Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video 05.04.2023 | 10:41
Ataşehir’de silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:48
Ataşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video 05.04.2023 | 09:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 05.04.2023 | 10:20
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi | Video 01:28
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi | Video 05.04.2023 | 09:57
Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi adliyede | Video 02:31
Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi adliyede | Video 05.04.2023 | 09:56
Samsun’da araç gölete uçtu: 2 ölü | Video 03:18
Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü | Video 05.04.2023 | 09:32
Çorlu’da müezzin darp edildi | Video 00:30
Çorlu'da müezzin darp edildi | Video 05.04.2023 | 09:29
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı | Video 00:26
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı | Video 05.04.2023 | 09:29
Kuzey Marmara’da kaza: Yol ayrımı tabelasına çarpan tırın sürücüsü yaralandı | Video 02:10
Kuzey Marmara’da kaza: Yol ayrımı tabelasına çarpan tırın sürücüsü yaralandı | Video 05.04.2023 | 08:23
Mersin’de asayiş operasyonu: 27 adreste arama yapılıyor | Video 03:33
Mersin'de asayiş operasyonu: 27 adreste arama yapılıyor | Video 05.04.2023 | 08:23
Sındırgı’da traktör kazası: 1 ölü | Video 00:42
Sındırgı’da traktör kazası: 1 ölü | Video 05.04.2023 | 08:23
Mersin’de asayiş operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:09
Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı | Video 05.04.2023 | 08:22
Aksaray’da İETT otobüsü tramvaya çarptı | Video 02:19
Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı | Video 04.04.2023 | 16:37
Malatya’da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi | Video 00:59
Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi | Video 04.04.2023 | 16:36
Kız isteme olayında 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03:37
Kız isteme olayında 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 04.04.2023 | 16:13
Beylikdüzü’nde panelvan otomobilin üzerine devrildi | Video 02:36
Beylikdüzü'nde panelvan otomobilin üzerine devrildi | Video 04.04.2023 | 16:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA