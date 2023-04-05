Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını, kendisinden kaçarken yakalayıp böyle darp etti! | Video 05.04.2023 | 11:19 Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz bir şahıs, sevgilisi olduğu ileri sürülen bir kadını kendisinden kaçarken yakalayıp darp etti. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğlen saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadını henüz bilinmeyen bir nedenle kendisinden kaçarken yakalayarak darp etti. Kadın darp edilirken çevredeki vatandaşlar kadına yardım etmek istediği sırada şahıs, müdahale edilmemesi için yanındaki ekmek bıçağını çıkararak vatandaşları korkuttuğu iddia edildi. Bir süre şahsın elinde kalan kız, kendini kurtararak kaçmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Şüphelinin kızı yakalayarak darp ettiği anlar güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının baygın şekilde şüpheli şahsın kucağında yattığı da görüldü. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Müdahale edilmemesi için şahsın ekmek bıçağını çıkardığını belirten Ayhan isimli görgü tanığı, "Dükkanda oturuyordum, burada birbirleriyle küfürlü konuşuyorlardı. Küfür ettikten sonra kızı saçından tuttu, kafasına iki üç tane yumruk attı. Kızı ters çevirdi yere düşürdü, kız bayıldı kucağında, kızla konuşuyordu. 10 dakika sonra kız kendine geldi, kaçtı. Ben müdahale edecektim, ekmek bıçağı çıkardı, gitmedim. Kızı yumrukladıktan sonra kızın buralarına batırıyor" diye konuştu.