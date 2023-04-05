Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını, kendisinden kaçarken yakalayıp böyle darp etti! | Video
Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz bir şahıs, sevgilisi olduğu ileri sürülen bir kadını kendisinden kaçarken yakalayıp darp etti. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaştı.
"KIZI SAÇINDAN TUTTU, KAFASINA İKİ ÜÇ TANE YUMRUK ATTI"
Müdahale edilmemesi için şahsın ekmek bıçağını çıkardığını belirten Ayhan isimli görgü tanığı, "Dükkanda oturuyordum, burada birbirleriyle küfürlü konuşuyorlardı. Küfür ettikten sonra kızı saçından tuttu, kafasına iki üç tane yumruk attı. Kızı ters çevirdi yere düşürdü, kız bayıldı kucağında, kızla konuşuyordu. 10 dakika sonra kız kendine geldi, kaçtı. Ben müdahale edecektim, ekmek bıçağı çıkardı, gitmedim. Kızı yumrukladıktan sonra kızın buralarına batırıyor" diye konuştu.
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