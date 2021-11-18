Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı | Video

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Adana’da 21 yaşındaki genç kız, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti.
Olay, Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Büşra Melisa P. (21), erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için 6 metre yükseklikten alt geçide atladı. Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) hemen olayın olduğu alt geçide geldi. Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y'de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.