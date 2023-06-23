Video Yaşam Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı | Video
Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı | Video

Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı | Video

23.06.2023 | 08:39

Adana’da yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada yaralanan kızın sevgilisi olay yerine gelerek kendisine zarar vermemesi için yalvaran yaşlı adamı herkesin gözü önünden bıçakladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir kızın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kız yaralandı. Bu sırada kızın ismi öğrenilemeyen sevgilisi kazayı duyunca olay yerine geldi ve yaşlı adama saldırdı.
Yaşlı adam gence yapma demesine rağmen öfkeli genç herkesi gözü önünde adamı bıçaklayarak yaraladı.
Bacağından yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken genç ise gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı | Video 00:28
Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı | Video 23.06.2023 | 08:39
Gençlerden uyuşturucu taciri olduğunu iddia ettikleri şahsa meydan dayağı kamerada | Video 00:43
Gençlerden uyuşturucu taciri olduğunu iddia ettikleri şahsa meydan dayağı kamerada | Video 23.06.2023 | 08:39
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 01:04
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 23.06.2023 | 08:36
Giresun’da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi! | Video 00:59
Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi! | Video 23.06.2023 | 08:36
Isparta’da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 04:12
Isparta’da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 23.06.2023 | 08:36
Çatalca’da kontrolden çıkan araç takla attı: 14 yaralı | Video 03:26
Çatalca’da kontrolden çıkan araç takla attı: 14 yaralı | Video 23.06.2023 | 08:36
Kim Milyoner Olmak İster’e Umarım kaderim babamla aynı olmaz diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an! | Video 04:47
Kim Milyoner Olmak İster’e "Umarım kaderim babamla aynı olmaz" diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an! | Video 23.06.2023 | 00:43
Kim Milyoner Olmak İster’e Umarım kaderim babamla aynı olmaz diyerek o soruya cevap verdi! | Video 08:31
Kim Milyoner Olmak İster’e "Umarım kaderim babamla aynı olmaz" diyerek o soruya cevap verdi! | Video 23.06.2023 | 00:45
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü laf atma kavgasında şüphelilerden 1’i tutuklandı | Video 00:32
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü laf atma kavgasında şüphelilerden 1'i tutuklandı | Video 22.06.2023 | 16:29
Kendisine küfreden motokuryeye sopayla saldırdı! O anlar kamerada | Video 02:43
Kendisine küfreden motokuryeye sopayla saldırdı! O anlar kamerada | Video 22.06.2023 | 15:54
Ezel Bayraktar olayına dair üzen haberi Müge Anlı duyurdu: Yoğun bakımda... | Video 05:01
Ezel Bayraktar olayına dair üzen haberi Müge Anlı duyurdu: "Yoğun bakımda..." | Video 22.06.2023 | 15:56
Tacize uğradım diyen kadını korumak isterken öldürüldü | Video 02:16
"Tacize uğradım" diyen kadını korumak isterken öldürüldü | Video 22.06.2023 | 15:08
Jandarma faili meçhul 44 hırsızlık olayını aydınlattı | Video 00:25
Jandarma faili meçhul 44 hırsızlık olayını aydınlattı | Video 22.06.2023 | 15:09
Polisten eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı | Video 01:42
Polisten eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı | Video 22.06.2023 | 15:08
Bursa merkezli ruhsatsız silah operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 03:04
Bursa merkezli ruhsatsız silah operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 22.06.2023 | 14:52
Sancaktepe’de binaya yıldırım düştü! Elektronik eşyalar zarar gördü | Video 04:39
Sancaktepe'de binaya yıldırım düştü! Elektronik eşyalar zarar gördü | Video 22.06.2023 | 12:20
’U’ dönüşü yapan beton mikseri motosikletle çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:13
'U' dönüşü yapan beton mikseri motosikletle çarpıştı: 2 yaralı | Video 22.06.2023 | 13:35
Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar: 5 gözaltı | Video 01:02
Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar: 5 gözaltı | Video 22.06.2023 | 13:31
Telefon dolandırıcıları yine iş başında | Video 00:14
Telefon dolandırıcıları yine iş başında | Video 22.06.2023 | 12:08
Bursa’da fabrika yangını: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı | Video 00:28
Bursa’da fabrika yangını: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı | Video 22.06.2023 | 11:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA