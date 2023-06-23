Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı | Video
Adana’da yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada yaralanan kızın sevgilisi olay yerine gelerek kendisine zarar vermemesi için yalvaran yaşlı adamı herkesin gözü önünden bıçakladı.
Yaşlı adam gence yapma demesine rağmen öfkeli genç herkesi gözü önünde adamı bıçaklayarak yaraladı.
Bacağından yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken genç ise gözaltına alındı.
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