Video Yaşam Sevgilisini darp ettiği iddia edilen genç, çevredekilerden dayak yedi | Video

Sevgilisini darp ettiği iddia edilen genç, çevredekilerden dayak yedi | Video

Sevgilisini darp ettiği iddia edilen genç, çevredekilerden dayak yedi | Video
30.06.2021 | 10:28

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Esenyurt’ta bir pasajda kız arkadaşına vurduğu iddia edilen genç, çevredeki vatandaşlardan tekme tokat dayak yedi. Kıza vurmadığını söyleyen genç kızla birlikte el ele tutuşarak pasajdan ayrıldı. Vatandaşların müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde bulunan bir pasajda yaşandı. İddiaya göre, kız arkadaşıyla birlikte pasaja gelen genç, burada kıza tokat attı. Bunu gören vatandaşlar gence tepki göstererek, aralarına alıp darp etti. Bu sırada genç, kıza vurmadığını söyleyerek, olaya müdahale edenlerin elinden kurtulmaya çalıştı. Vatandaşlardan kurtulan genç, daha sonra kız arkadaşının elini tutarak pasajdan uzaklaştı.

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