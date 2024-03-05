Video Yaşam Sevgilisinin abisi önce darp etti, sonra biber gazı sıktı | Video
Sevgilisinin abisi önce darp etti, sonra biber gazı sıktı | Video

Sevgilisinin abisi önce darp etti, sonra biber gazı sıktı | Video

05.03.2024 | 16:44

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sevgilisinin abisi tarafından darp edilip biber gazı sıkılan genç, hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Küçük Zindancık Sokak'ta meydana geldi. Kadir D. (22) iddiaya göre sevgilisi Rabia Ş.'yi rızasıyla ikamet ettiği Çorum'un Alaca ilçesinden kaçırıp İnegöl'e getirdi. Yarın nikah dairesinde resmi nikahları kıyılacak olan çift, sokakta gezerken kız arkadaşının abisi ile karşı karşıya geldi. Kızın abisi F.Ş., Kadir D.'yi darp edip yüzüne biber gazı sıktı. F.Ş., kardeşini araca bindirip olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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