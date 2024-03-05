Sevgilisinin abisi önce darp etti, sonra biber gazı sıktı | Video
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sevgilisinin abisi tarafından darp edilip biber gazı sıkılan genç, hastanede tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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