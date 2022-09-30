Sevgiliye bıçaklı sopalı işkence: Araçta başlayan şiddet evde devam etti | Video

Mersin'in Erdemli ilçesinde sevgilisini hem araçta hem de evde darp edip , kesici aletle yaraladı. Şüpheli ve arkadaşı tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadının ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, önceki gün Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rahime E'yi sevgilisi H.S. önce araçta sonra da getirdiği evde sopayla darp edip çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine yaralı Erdemli Devlet Hastanesi'ne Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alındı.Polis ekipleri de yaptığı çalışmada şüpheli H.S. ve olay anında yanında bulunarak yardım ettiği iddia edilen M.G'yi yakaladı. İfadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan her 2 şüphelide "yaralama ve hürriyeti yoksun kılma suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.