Sevgiliye bıçaklı sopalı işkence: Araçta başlayan şiddet evde devam etti | Video

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Mersin'in Erdemli ilçesinde sevgilisini hem araçta hem de evde darp edip , kesici aletle yaraladı. Şüpheli ve arkadaşı tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadının ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Polis ekipleri de yaptığı çalışmada şüpheli H.S. ve olay anında yanında bulunarak yardım ettiği iddia edilen M.G'yi yakaladı. İfadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan her 2 şüphelide "yaralama ve hürriyeti yoksun kılma suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.