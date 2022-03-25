Video Yaşam Sevkiyatta suçüstü yakalandılar! Koli koli silah bulundu | Video
Sevkiyatta suçüstü yakalandılar! Koli koli silah bulundu | Video

Sevkiyatta suçüstü yakalandılar! Koli koli silah bulundu | Video

25.03.2022 | 11:21

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İstanbul’da imal ettikleri ruhsatsız silahları suç örgütleri ve çetelere satan bir çete çökertildi. Dört çete üyesi yasa dışı silah sevkiyatında suçüstü yakalandı. Koliler, kutular ve poşetler içerisinde 267 tabanca ve 593 silah parçası ele geçirildi. Düzenlenen operasyonla; tek seferde ele geçirilen tarihin en yüksek silah sayısına ulaşıldığı ifade edildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan dört kişilik bir çeteyi suçüstü çökertti. Çete üyelerinin Ümraniye İlçesi'nde silah sevkiyatı yapacağını tespit eden İstanbul Organize Polisleri; belirlenen güzergahta V.F.Ö., S.K., Ö.A. ve M.İ. isimli dört çete üyesini yasa dışı silah sevkiyatı esnasında suçüstü yakaladı.

Çete üyelerinin araçlarında, ikametlerinde ve belirlenen silah depolarında yapılan aramalarda 267 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 50 şarjör, 393 tabanca namlusu, 75 tabanca gövdesi, 75 tabanca sürgüsü ve 145 bin lira nakit para ele geçirildi. Çete üyelerinin; suç örgütleri ve çetelere satmayı planladıkları ruhsatsız silahlar, silah parçaları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Dört çete üyesi "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. V.F.Ö., S.K. ve Ö.A. isimli çete üyeleri tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Düzenlenen operasyonla; tek seferde ele geçirilen tarihin en yüksek silah sayısına ulaşıldığı ifade edildi.

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