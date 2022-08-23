Video Yaşam Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

23.08.2022 | 08:47

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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Hüsamettin Avcı'nın (56) kullandığı otomobil, Fethiye Kaş kara yolu Demirler mevkiinde, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte Renoır (28) idaresindeki lüks otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve Bilal K. (30) ile Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Hüsamettin Avcı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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