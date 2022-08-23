Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Başkent'te 3 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 23.08.2022 | 10:10
02:17
04:26
03:54
02:37
00:18
Cep telefonu hırsızı kamerada | Video 23.08.2022 | 09:29
00:53
01:41
Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
03:15
02:38
02:12
Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
01:40
Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz | Video 22.08.2022 | 22:17
01:03
Lara’dan rekor mesafe | Video 22.08.2022 | 22:17
01:02
Iğdır’da gün batımı nefes kesti | Video 22.08.2022 | 18:59
01:49
Sivas’ta kuvvetli sağanak etkili oldu | Video 22.08.2022 | 18:49
00:18
Sağanak yağmurda oluktan akan suyla böyle banyo yaptı | Video 22.08.2022 | 18:29
00:56
00:47
Tarsus’ta geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu | Video 22.08.2022 | 17:02
02:23
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ve Bilal K. (30) ile Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Hüsamettin Avcı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.