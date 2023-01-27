Seydikemer’de şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri zarar gördü | Video 27.01.2023 | 14:40 Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, elektrik telleri zarar gördü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Seydikemer ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sabah saatlerine kadar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar yıkıldı. Seydikemer'in Yaka Mahallesi, Türbe Mevkiinde bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç ile trafiğe kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açıldı. Arsa ve Bağlıağaç Mahallerinde de ağaçlar yola devrilirken, elektrik iletim hatları da rüzgardan zarar gördü. Ağaç devrilmesi sonucu kapanan yollar ekiplerin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.