Video Yaşam Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video

Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video

08.04.2022 | 14:04

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Arifler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınını söndürme sırasında yaralanan ve anne babasının yaşadığı evi de yanan Kadir Büküm, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün talimatı ile kısa sürede yapılan yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

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Muğla'nın ilçelerinden Seydikemer'e bağlı Arifler Mahallesi'nde geçtiğimiz ağustos ayında çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyüyerek Kabaağaç Mahallesi'ne sıçramıştı. Alevler, 1 ev ve 1 ahıra tamamen, 1 eve de kısmen zarar verirken, Kadir Büküm'ün ailesiyle yaşadığı ev kullanılamaz hale gelmişti.Havadan 1 helikopter, karadan 2 arazöz, 2 su tankeri, 3 dozer, 2 itfaiye aracı, orman ve belediye işçileri ile müdahale edilen orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Seydikemer Belediyesi'nde greyder operatörü olan Kadir Büküm, bir anda yüksel alevlerin arasında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinden yanmıştı. Olay sonrası hemen Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Büküm'ün vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu tespit edildi. Durumu ağır olduğu gerekçesiyle Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Büküm, burada bir süre tedavi olduktan sonra taburcu oldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün yakından ilgilendiği olay sonrası Kabaağaç Mahallesi'nde yaşayan Büküm ailesinin kullanılamaz hale gelen evine Seydikemer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden bir ekip gönderilip hasar tespit çalışması yapıldı. Yangından 1 ay sonra yeni evlerinin temeli atılan Büküm, kısa sürede yapımı tamamlanan evlerinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.

BAŞKAN OTGÖZ'E TEŞEKKÜR

Tek katlı 2+1 yaklaşık 90 metrekarelik evlerinde yaşayan Kadir Büküm'ün babası Durmuş Büküm Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'e teşekkür etti. Başkan Otgöz'ün her zaman yanlarında olduğunu ve destek verdiklerini anlatan Durmuş Büküm; "Kabaağaç Karabucak mevkiinde oturuyorum. 2 Ağustos'ta çıkan yangın dolayısıyla evim yanmıştı. Belediye Başkanımıza ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

BAŞKAN OTGÖZ, BÜKÜM AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Büküm ailesinin yeni evlerinin yapım aşamasında incelemelerde bulunan ve aileyle yakından ilgilenen Başkan Otgöz, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş ve AK Parti Seydikemer Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy, yapımı biten ve evlerine kavuşan Büküm ailesini ziyaret etti. Baba Durmuş Büküm ile evi gezen Başkan Otgöz; "Geçtiğimiz yaz aylarında Seydikemer olarak çok zor günler geçirdik. Yangınlar ciğerlerimizi yok ederken, maalesef yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan, evleri ve ahırları yanan vatandaşlarımız olmuştu. Seydikemer Belediyesi'nde çalışan personelimiz Kadir Büküm, yangın söndürme çalışmalarında maalesef acı bir olay yaşadı. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde yangında kullanılamaz hale geldi. Belediye olarak ilk günden beri olayın yakın takipçisi olduk ve Büküm ailesinin yaşayacağı yeni evin temelini attık. Salih Başkanım ile kısa sürede tamamlanan evde yaşayan Büküm ailesini ziyaret ettik. Çok güzel olmuş, inşallah güle güle otururlar." dedi.

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