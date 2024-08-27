Video Yaşam Seyhan polisi 34 silah ele geçirirken 201 suçluyu yakaladı | Video
Seyhan polisi 34 silah ele geçirirken 201 suçluyu yakaladı | Video

Seyhan polisi 34 silah ele geçirirken 201 suçluyu yakaladı | Video

27.08.2024 | 10:20

Adana’da Seyhan polisleri 34 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 201 kişiyi yakaladı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, devriye, araştırma ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri 19-25 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 23 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 679 mermi ele geçirdi.

Yapılan asayiş çalışmalarında silahların yanı sıra, 48,4 gram narkotik madde, 531 uyuşturucu hap, 2 çelik yelek, 8 çalıntı araçta ele geçirildi.
Hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 201 kişi de yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i ruhsatsız silah yakalattığı için diğer 26 kişi de çeşitli suçlardan olmak üzere toplamda 34 kişi tutuklandı.

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