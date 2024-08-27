Seyhan polisi 34 silah ele geçirirken 201 suçluyu yakaladı | Video
Adana’da Seyhan polisleri 34 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 201 kişiyi yakaladı.
Yapılan asayiş çalışmalarında silahların yanı sıra, 48,4 gram narkotik madde, 531 uyuşturucu hap, 2 çelik yelek, 8 çalıntı araçta ele geçirildi.
Hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 201 kişi de yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i ruhsatsız silah yakalattığı için diğer 26 kişi de çeşitli suçlardan olmak üzere toplamda 34 kişi tutuklandı.
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