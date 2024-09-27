Video Yaşam Seyhan polisinden ‘Günübirlik’ kiralık evlere şok baskın
Seyhan polisinden ‘Günübirlik’ kiralık evlere şok baskın

Seyhan polisinden ‘Günübirlik’ kiralık evlere şok baskın

27.09.2024 | 08:32

Adana’da Seyhan polisleri günübirlik kiralanan evlere yönelik ‘Şok uygulama’ düzenledi. Uygulamada kira sözleşmesi bulunmayan, adresleri başka yerde görünen birçok kişiye işlem yapıldı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sümer Mahallesi'nde birçok derme çatma yapıda günübirlik evlerin kiraya verildiği; fuhuş, uyuşturucu ticareti gibi suçların işlendiği yönünde şikayetler alması üzerine harekete geçti.


Seyhan Emniyetine bağlı, araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileriyle 95 personel ile günübirlik kiraya verilen dairelerin bulunduğu 7 yapıya 'Şok uygulama' düzenlendi.


Söz konusu evlerin etrafında bekçi ve devriye ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Polis daha sonra ikametlere tek tek girerek kira sözleşmelerini denetledi. Kira sözleşmesi bulunmayan ve adres kayıtları başka adres görünen kişilere işlem yapıldı.

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