Seyhan’da 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, 10 kişi tutuklandı | Video
Adana’da Seyhan polisi bir hafta boyunca yaptığı asayiş çalışması ve denetimler 1’i otomatik olmak üzere 60 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ruhsatsız silah yakalatan 10 kişi tutuklanırken 13 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan asayiş uygulamalarında silahların dışında, 378.95 gram narkotik madde, 245 uyuşturucu hap, 231,5 litre kaçak içki, 177 paket gümrük kaçağı sigara, 46 elektronik sigara, 345 cinsel içerikli ürün de ele geçirildi.
Ekipler çalıntı olan 8 aracı yakalayarak sahibine teslim ederken çeşitli suçlardan aranan 258 kişiyi de yakaladı.
Ruhsatsız silah ile yakalanan 10 kişi tutuklanırken 13 kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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