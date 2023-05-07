Seyir halinde 'spor programı' izleyen minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video
Büyükçekmece'de seyir halindeyken spor programı izleyen minibüs sürücüsü tepki çekti.
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