Video Yaşam Seyir halinde 'spor programı' izleyen minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video
Seyir halinde 'spor programı' izleyen minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

Seyir halinde 'spor programı' izleyen minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

07.05.2023 | 10:02

Büyükçekmece'de seyir halindeyken spor programı izleyen minibüs sürücüsü tepki çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Görüntüler dün Büyükçekmece Celaliye'de bir yolcu minibüsünden kaydedildi. Seyir halindeki minibüs sürücüsü telefonundan bir spor programını açarak maç yorumlarını izleyeme başladı. Yolculara aldırış etmeyen sürücü, kilometrelerce telefon izleyerek aracı kullandı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da feci kaza! Kamyon, asker uğurlayan kalabalığa daldı | Video 09:17
Hatay'da feci kaza! Kamyon, asker uğurlayan kalabalığa daldı | Video 07.05.2023 | 10:02
Batman’da 5 yaşındaki çocuğun, su ile dolu alanda boğulmaktan son anda kurtulduğu metruk binanın yıkımına başlandı | Video 02:01
Batman'da 5 yaşındaki çocuğun, su ile dolu alanda boğulmaktan son anda kurtulduğu metruk binanın yıkımına başlandı | Video 07.05.2023 | 10:02
Seyir halinde ’spor programı’ izleyen minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:24
Seyir halinde 'spor programı' izleyen minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 07.05.2023 | 10:02
Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyen lalelerden kartpostallık görüntüler | Video 06:29
Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyen lalelerden kartpostallık görüntüler | Video 07.05.2023 | 09:24
Garzan Çayı’nda nesli tehdit altında olan ’su samuru’ görüldü | Video 00:25
Garzan Çayı'nda nesli tehdit altında olan 'su samuru' görüldü | Video 07.05.2023 | 09:24
10 yaşındaki Yazan, CHP seçim bürosunda yaşadığı dehşeti anlattı: Önce itti, sonra tutup çayı döktü | Video 02:30
10 yaşındaki Yazan, CHP seçim bürosunda yaşadığı dehşeti anlattı: "Önce itti, sonra tutup çayı döktü" | Video 07.05.2023 | 09:01
İzmir’de 4 kişilik grup bayrak asan AK Partililere sataşıp küfredince kavga çıktı | Video 04:12
İzmir'de 4 kişilik grup bayrak asan AK Partililere sataşıp küfredince kavga çıktı | Video 07.05.2023 | 08:33
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı | Video 00:24
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı | Video 07.05.2023 | 08:49
Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: Suya kapılan 6 işçi ölümden döndü | Video 02:18
Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: Suya kapılan 6 işçi ölümden döndü | Video 07.05.2023 | 08:35
Devlet Bahçeli’den 14 Mayıs için çok net mesaj: Türk milleti zillete düşmez | Video 32:02
Devlet Bahçeli’den 14 Mayıs için çok net mesaj: Türk milleti zillete düşmez | Video 06.05.2023 | 18:20
Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video 02:56
Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video 06.05.2023 | 16:13
Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:45
Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06.05.2023 | 16:01
Türkiye’nin ilk yerli milli otomobili Togg, Polis arabası olarak ilk kez görüntülendi | Video 03:09
Türkiye’nin ilk yerli milli otomobili Togg, Polis arabası olarak ilk kez görüntülendi | Video 06.05.2023 | 14:48
Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 03:05
Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.05.2023 | 14:44
Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video 00:45
Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video 06.05.2023 | 14:45
Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira… | Video 00:52
Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira… | Video 06.05.2023 | 14:36
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: Aracını üzerlerine sürüp adamı öldürdü | Video 02:41
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: Aracını üzerlerine sürüp adamı öldürdü | Video 06.05.2023 | 13:27
Gelin ve damat dış çekim için TCG Anadolu’yu tercih etti | Video 06:57
Gelin ve damat dış çekim için TCG Anadolu'yu tercih etti | Video 06.05.2023 | 13:08
Gaziosmanpaşa’da taşlı, sopalı kavga mahalle savaş alanına döndü | Video 02:59
Gaziosmanpaşa'da taşlı, sopalı kavga mahalle savaş alanına döndü | Video 06.05.2023 | 12:56
Mersin’de fırtına ve hortum: Biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video 01:24
Mersin'de fırtına ve hortum: Biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video 06.05.2023 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA