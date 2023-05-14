Video Yaşam Seyir halindeki 3 araç kavşakta kazaya karıştı: İlk müdahaleyi yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı | Video
Seyir halindeki 3 araç kavşakta kazaya karıştı: İlk müdahaleyi yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı | Video

Seyir halindeki 3 araç kavşakta kazaya karıştı: İlk müdahaleyi yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı | Video

14.05.2023 | 16:37

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki 3 araç kavşakta kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yola savruldu. 4 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Baki Komsuoğlu Bulvarı Sekbanlı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan H.A. yönetimindeki otomobil, Ö.B.İ. idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. O sırada tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri kazayı görünce araçtan inerek, yaralıların yardımına koştu. Olay yerine 4 ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi. Yola savrularak ağır yaralanan 3 kişi ile 41 AGS 975 plakalı otomobilde bulunan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçların kullanılamaz hale geldiği ve hava yastıklarının açıldığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zavadanak oyumuzu kullandık Türkiye’nin yüzünü güldürmüştü, bu sefer sandık görevlilerini gülme krizine soktu | Video 02:29
"Zavadanak oyumuzu kullandık" Türkiye’nin yüzünü güldürmüştü, bu sefer sandık görevlilerini gülme krizine soktu | Video 14.05.2023 | 16:47
Köpeği temizlik süpürgesi ile önce sever gibi yaptı sonra da acımasızca dövdü | Video 00:32
Köpeği temizlik süpürgesi ile önce sever gibi yaptı sonra da acımasızca dövdü | Video 14.05.2023 | 16:49
Hatay’da kamyon araçların arasında daldı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:20
Hatay'da kamyon araçların arasında daldı: Ölü ve yaralılar var | Video 14.05.2023 | 16:58
Emniyet kemeri arkadan takılı olan araçtan yola fırladılar: 4 yaralı | Video 03:26
Emniyet kemeri arkadan takılı olan araçtan yola fırladılar: 4 yaralı | Video 14.05.2023 | 16:58
Seyir halindeki 3 araç kavşakta kazaya karıştı: İlk müdahaleyi yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı | Video 01:43
Seyir halindeki 3 araç kavşakta kazaya karıştı: İlk müdahaleyi yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı | Video 14.05.2023 | 16:37
Bu fotoğrafı çektirdikten sadece 10 dakika sonrası facia yaşandı | Video 06:28
Bu fotoğrafı çektirdikten sadece 10 dakika sonrası facia yaşandı | Video 14.05.2023 | 16:15
Bodrum’da oyunu kullanan sahile akın etti | Video 02:26
Bodrum'da oyunu kullanan sahile akın etti | Video 14.05.2023 | 16:08
Tekstil ürünü taşıyan TIR’ın dorsesi alev alev yandı | Video 08:45
Tekstil ürünü taşıyan TIR'ın dorsesi alev alev yandı | Video 14.05.2023 | 15:49
SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:38
SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 14.05.2023 | 16:07
Park halindeki araçlara çarpan sürücüye meydan dayağı | Video 00:39
Park halindeki araçlara çarpan sürücüye meydan dayağı | Video 14.05.2023 | 16:07
CHP’li avukattan skandal paylaşım! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti | Video 00:09
CHP'li avukattan skandal paylaşım! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti | Video 14.05.2023 | 15:51
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 00:38
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 14.05.2023 | 15:53
Park halindeki araçlara çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada | Video 00:39
Park halindeki araçlara çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada | Video 14.05.2023 | 15:46
İstanbul Havalimanı’nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı | Video 04:10
İstanbul Havalimanı’nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı | Video 14.05.2023 | 15:28
İstanbul Havalimanı’nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı | Video 04:10
İstanbul Havalimanı’nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı | Video 14.05.2023 | 15:08
İslahiye’de 900 depremzede konteynerde oy kullandı | Video 01:43
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı | Video 14.05.2023 | 14:46
Samsun’da eğlence yerine silahlı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı | Video 00:57
Samsun'da eğlence yerine silahlı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı | Video 14.05.2023 | 14:29
Dünyanın en uzun boylu kadını, oyunu evinde kullandı | Video 01:16
Dünyanın en uzun boylu kadını, oyunu evinde kullandı | Video 14.05.2023 | 12:59
Oy kullanmaya giden aile kaza yaptı: 2 yaralı | Video 02:31
Oy kullanmaya giden aile kaza yaptı: 2 yaralı | Video 14.05.2023 | 12:11
Depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü | Video 01:15
Depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü | Video 14.05.2023 | 11:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA