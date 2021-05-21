Video Yaşam Seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü araçtan son anda indi | Video

Seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü araçtan son anda indi | Video

Seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü araçtan son anda indi | Video
21.05.2021 | 14:49

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeyken alev aldı. Otomobil yanarken, sürücü araçtan son anda indi. Yangın, esnaf tarafından söndürülürken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Sultangazi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde aracıyla seyir halinde olan Gökhan Çetin, aracının bir anda alevler içinde kaldığını gördü. Otomobili duran Çetin, araçtan indi. Çetin'in yardımına koşan çevredeki esnaf alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın söndükten kısa süre sonra araçtan yeniden alevler yükseldi. Yangın vatandaşların ikinci müdahalesiyle söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Büyük çapta hasar gören araç yol kenarına çekilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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