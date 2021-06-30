Seyir halindeki araç alev alev yandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 30.06.2021 | 20:12
04:15
02:35
Antalya'da şüpheli ölüm! Pansiyon odasında cansız bedeni bulundu | Video 30.06.2021 | 17:07
00:33
Kafedeki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 30.06.2021 | 17:07
03:58
01:29
02:35
Eyüpsultan’da beton mikserinin devrilme anı kamerada | Video 30.06.2021 | 16:23
00:14
İETT otobüsünde yılan paniği | Video 30.06.2021 | 16:06
00:14
01:56
03:31
İstanbul'da dehşet: Eşini çalıştığı iş yerinde bıçakladı | Video 30.06.2021 | 15:01
00:20
Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 30.06.2021 | 15:01
01:55
Adana'da rezidansta cinayet! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü 30.06.2021 | 14:20
01:00
04:30
00:28
03:09
16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu | Video 30.06.2021 | 12:04
01:57
Adana'da sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 30.06.2021 | 11:56
01:14
Ankara'da Narkotik operasyonuna dedektör köpeği 'Toma' damgası 30.06.2021 | 12:15
02:58
Rampada kayarak caddeye uçan aracın kaza anları kamerada | Video 30.06.2021 | 12:04
İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki araç motor bölümündeki bir arıza nedeniyle aniden alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak kendini kurtarmayı başarırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan araç nedeniyle Fevzipaşa Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.