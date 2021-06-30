Seyir halindeki araç alev alev yandı | Video

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki araç motor bölümündeki bir arıza nedeniyle aniden alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak kendini kurtarmayı başarırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan araç nedeniyle Fevzipaşa Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.