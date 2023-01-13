Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video
Kağıthane'de yolcu dolu İETT otobüsünün arka tekerleği, seyir halindeyken fırladı. Tekerlek yokuş aşağı hızla giderken, otobüs şoförü aracı durdurdu. Fırlayan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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