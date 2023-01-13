Video Yaşam Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video

Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video

13.01.2023 | 10:03

Kağıthane'de yolcu dolu İETT otobüsünün arka tekerleği, seyir halindeyken fırladı. Tekerlek yokuş aşağı hızla giderken, otobüs şoförü aracı durdurdu. Fırlayan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Şişli-Sultangazi hattındaki körüklü İETT otobüsünün, Dersaadet Caddesi'nde virajı dönerken, sol arka tekerleklerinden biri fırladı. Tekerlek hızla yokuş aşağı yuvarlanırken, otobüs şoförü aracı durdurup, olası bir faciayı engelledi. Büyük korku yaşayan yolcular otobüsten indi. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Yol yardım ekipleri, otobüse yedek lastik takarak arızayı giderdi. Otobüs garaja çekilirken, kopan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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