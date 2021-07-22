Seyir halindeki kamyonete böyle çarptı | Video

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Keşap ilçesinin Düzköy mevkii Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Kemal Y. idaresindeki kamyonete şerit değiştirirken, Rafet K. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet takla atarken, otomobil ise kaza yapan aracın altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada araçlar hurdaya dönerken, sürücülerin ise yaralandığı öğrenildi.