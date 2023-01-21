Seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kameraya böyle yansıdı | Video 21.01.2023 | 15:07 Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin seyir halindeki kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. O anlar, aracıyla seyir halinde olan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlginç görüntü Antalya-Serik D 400 karayolunda kayda alındı. Her gün binlerce aracın kullandığı otoyolda bir kişiyi üzeri çadırla kaplı kamyonetin kasanın üzerinde ayakta gören diğer sürücüler cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Hızla seyreden kamyonetin kasanının arka kapağının üzerine çıkıp zaman zaman bir elini de bırakan adamın o anları görenleri hayrete düşürdü.