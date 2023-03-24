Seyir halindeki kamyonun açık kasa kapağının çarptığı bisikletli ağır yaralandı | Video
ADANA'nın Kozan ilçesinde bisikletiyle yolda ilerlerken yanından geçen kamyonun açılan kasa kapağının çarptı. Adem Bolat (49), ağır yaralandı. Yaşananlardan habersiz yoluna devam eden kamyonun sürücüsü aranıyor.
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