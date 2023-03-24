Video Yaşam Seyir halindeki kamyonun açık kasa kapağının çarptığı bisikletli ağır yaralandı | Video
Seyir halindeki kamyonun açık kasa kapağının çarptığı bisikletli ağır yaralandı | Video

Seyir halindeki kamyonun açık kasa kapağının çarptığı bisikletli ağır yaralandı | Video

24.03.2023 | 13:59

ADANA'nın Kozan ilçesinde bisikletiyle yolda ilerlerken yanından geçen kamyonun açılan kasa kapağının çarptı. Adem Bolat (49), ağır yaralandı. Yaşananlardan habersiz yoluna devam eden kamyonun sürücüsü aranıyor.

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Olay, Adana-Kozan yolunda sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Adem Bolat, bisikletiyle sanayiden ilçe merkezine ilerlerken, arkasından gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kasa kapaklarından biri açık kamyon çarptı. Bisikletiyle yere devrilen Bolat'ı görenler, ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bolat, yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunması üzerine Bolat, kent merkezindeki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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