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OTOMATİK OYNAT
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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan kamyon şarampole uçtu: 4 yaralı 18.11.2021 | 16:51
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Başakşehir'de çarşafa sarılı cenin bulundu 18.11.2021 | 16:35
01:26
Uyuyan gencin telefonunu cebinden aldı, kameraya yakalandı | Video 18.11.2021 | 16:35
01:09
Seyir halindeki LPG'li otomobil cadde ortasında alev aldı | Video 18.11.2021 | 16:33
00:22
Hatay'da sahte alkol operasyonu! | Video 18.11.2021 | 16:22
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Oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu 18.11.2021 | 16:18
03:10
03:42
5 kişinin öldüğü servis kazasına ilişkin lise müdürü açığa alındı | Video 18.11.2021 | 14:21
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Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye son 350 metre | Video 18.11.2021 | 14:02
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Yankesici kamera görüntülerinden kendini ele verdi | Video 18.11.2021 | 14:08
01:17
Niğde'de kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler | Video 18.11.2021 | 13:55
05:50
01:54
Van Gölü dip çamurundan arındırılmaya devam ediyor 18.11.2021 | 13:29
02:12
Bursa'da 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda uyuşturucu ele geçirildi 18.11.2021 | 13:26
03:55
01:07
Ağacın ikiye bölündüğü feci kaza kamerada | Video 18.11.2021 | 13:03
04:28
Bursalı genç kız burnu ile yazdığı kitabı, okurları için imzaladı | Video 18.11.2021 | 12:30
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Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video 18.11.2021 | 12:35
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Gaziantep’te 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi 18.11.2021 | 11:57
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı.
Kanatlı Caddesinde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen bir otomobil seyir halinde iken aniden alev aldı. Yolun ortasında yanmaya başlayan otomobili görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. LPG'li aracın patlama ihtimalinden dolayı yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik çalışması yapıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.