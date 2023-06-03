Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı.