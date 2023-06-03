Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı.
Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Semanur Karacan'ın yanı sıra motosiklette yolcu olarak bulunan Mediha İpek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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