Seyir halindeki motosiklette uyuyan çocuk hayrete düşürdü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli | Video 31.12.2020 | 12:58
01:18
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.12.2020 | 12:54
00:20
SBK Holding şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 31.12.2020 | 12:15
00:50
Seyir halindeki motosiklette uyuyan çocuk hayrete düşürdü | Video 31.12.2020 | 12:05
01:07
Erzurum'da soğuk hava Oltu Çayı'nı dondurdu | Video 31.12.2020 | 12:01
03:50
Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu... Kaza anı kamerada | Video 31.12.2020 | 11:46
01:07
Erzurum'da soğuktan patlayan çeşmede ortaya buzdan heykel çıktı | Video 31.12.2020 | 11:37
07:00
00:50
01:17
Emniyet'ten videolu mesaj: "Görev tamam!" | Video 31.12.2020 | 11:02
03:58
Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı | Video 31.12.2020 | 10:50
01:01
Av tüfekli gaspçılar polisten kaçamadı | Video 31.12.2020 | 10:35
01:19
08:22
02:01
02:24
Bitlis'te eksi 15 derecede kaplıca keyfi | Video 31.12.2020 | 09:58
05:56
06:32
02:52
Arnavutköy’de markete EYP’li saldırı | Video 31.12.2020 | 09:50
Zeytinburnu sahil yolunda kağıt toplama arabasının de entegre edildiği seyir halindeki motosiklet üzerinde uyuyan çocuk şaşkınlık oluşturdu. Motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı anlar İHA muhabiri tarafından görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Zeytinburnu Sahil yolu Sirkeci istikametinde gerçekleşti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından çekilen görüntülerde, hızla seyir halinde olan bir motosiklete kağıt toplama arabasının da entegre edildiği görüldü. En fazla iki kişinin bulunması gereken motosiklet üzerinde 1'i çocuk 3 kişinin seyahat etmesi trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanılanlar bununla da kalmayarak seyir halinde ortadaki çocuğun uyuduğu gözlendi. Sahil yolunda tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocukların herhangi bir kask veya koruyucu takmamaları adeta faciaya davetiye çıkardı. Motosikletin kasa tarafında takılı olan dev karton toplama torbası ise görenleri şaşkına çevirdi.