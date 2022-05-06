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OTOMATİK OYNAT
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Nesli tükenmekte olan su samurları Kahramanmaraş'ta görüntülendi | Video 06.05.2022 | 11:06
00:42
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı | Video 06.05.2022 | 10:56
08:13
Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler | Video 06.05.2022 | 10:31
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Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu | Video 06.05.2022 | 10:47
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 06.05.2022 | 10:36
01:19
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı... Görenleri hayrete düşürdü | Video 06.05.2022 | 10:31
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Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı | Video 06.05.2022 | 09:37
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800 bin TL'lik kablo çalıp güvenlik kameralarını kırdılar | Video 06.05.2022 | 09:44
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Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar | Video 06.05.2022 | 09:24
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İstanbul Bağcılar'daki yangın sonrası patlama anı kamerada! 06.05.2022 | 08:29
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Kocaeli'deki uçan tekmeli 'hatalı sollama' kavgası kamerada 06.05.2022 | 08:29
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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, otomobil dükkana daldı | Video 06.05.2022 | 08:20
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Araçlarından inip tekme tokat kavga ettiler | Video 06.05.2022 | 08:24
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki motosikletten dengesini kaybedip düşen yolcu yaralandı.