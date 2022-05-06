Video Yaşam Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı | Video
Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı | Video

Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı | Video

06.05.2022 | 09:37

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki motosikletten dengesini kaybedip düşen yolcu yaralandı.

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Kaza, Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. (23) yönetimindeki motosikleti ile kaldıkları otele seyir halinde ilerlediği sırada arkada oturan yolcu B.B., bir anda dengesini kaybederek seyir halindeki motosikletten düştü. Kanlar içinde yere yığılan gence ilk müdahaleyi arkadaşı K.K., uyguladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla kafasından yaralanan B.B., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün yapılan alkol muayenesinde ise 0.62 promil alkollü olduğu ve aday sürücü olduğu tespit edildi. Ehliyeti iptal olan sürücü ifade vermek üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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