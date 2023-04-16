Video Yaşam Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü | Video
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü | Video

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü | Video

16.04.2023 | 17:44

Muğla’da seyir halindeki bir otobüste meydana gelen yangında otobüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Facianın eşiğinden dönülen yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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