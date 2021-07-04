Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı 04.07.2021 | 13:20
00:14
Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldı, paylaşımına beğeni yağdı 04.07.2021 | 12:15
01:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı 04.07.2021 | 12:02
01:07
Arnavutköy’de tekmeli yumruklu kavga kamerada 04.07.2021 | 11:50
00:04
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ifadesine başlanıyor! Avukatları Emniyet'e geldi 04.07.2021 | 11:55
05:47
İtalyan ressamlar tarihi İshak Paşa Sarayı’nda 04.07.2021 | 11:38
02:35
Büyükçekmece’deki kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 04.07.2021 | 11:16
01:52
Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı 04.07.2021 | 11:16
06:21
NASA’nın gözdesi Van Gölü gelin ve damatların uğrak yeri oldu 04.07.2021 | 11:16
04:05
00:44
Normalleşmeyi abarttılar, yol kapatıp çöp kutusu üzerinde dans ettiler 04.07.2021 | 11:16
00:17
Jandarmadan PKK’nın finans kaynağına büyük operasyon 04.07.2021 | 11:28
00:30
Sakarya'da dikkatsizliğin neden olduğu kazalar kamerada 04.07.2021 | 11:16
05:00
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada 04.07.2021 | 10:45
04:39
Nefes borusuna oyun hamuru kaçan küçük kız, ambulans uçakla sevk edildi 04.07.2021 | 10:54
04:09
Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı 04.07.2021 | 10:42
02:22
900 bin lirayı gasp eden 3 şüpheli yakalandı 04.07.2021 | 10:54
00:41
Boş arsaya dadanan değnekçi, sivil polisten de para istedi 04.07.2021 | 10:58
01:32
06:53
Toros Dağları'nın kekiği her derde deva 04.07.2021 | 10:40
Diyarbakır’da seyir halinde bir otomobil alev aldı, araçtan geriye demir yığını kaldı
Olay, Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil seyir halinde iken aniden alev aldı. Yolun ortasında cayır cayır yanan otomobili görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen otomobilden geriye külü kaldı. Olayda araç sürücüsü yanmaktan kıl payı kurtulurken LPG'li araç patlama ihtimalinden dolayı yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılan araç hurdalığa götürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Yol ise çekilen araçtan sonra temizlik çalışması yapılarak trafiğe açıldı.