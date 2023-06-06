Video Yaşam Seyir halindeki otomobil Zigana Tüneli'nde alev alev yandı | Video
Seyir halindeki otomobil Zigana Tüneli'nde alev alev yandı | Video

Seyir halindeki otomobil Zigana Tüneli'nde alev alev yandı | Video

06.06.2023 | 15:57

Avrupa ve Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3. en uzun tüneli olan ve 3 Mayıs tarihinde düzenlenen törenle hizmete giren yeni Zigana Tünelinde hareket halindeki bir otomobil yanarak küle döndü.

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Edinilen bilgiye göre, 16 JAB 18 plakalı otomobiliyle Trabzon'dan memleketi Gümüşhane'ye dönen Fahri Uçan, yeni Zigana Tüneline girdikten bir süre sonra aracından alev ve duman çıktığını fark etti. Hemen aracını durdurarak terk eden Uçan, birdenbire alev topuna dönen otomobilini söndürmeye çalışsa da gözlerinin önünde otomobili küle döndü. Yangın ve aşırı duman nedeniyle yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane istikametindeki tüpünde trafik akışı bir süre kesilirken, yalnızca metal aksamı kalan otomobil çekici yardımı ile tünelden çıkarıldı.

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