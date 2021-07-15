Video Yaşam Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada | Video

Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada | Video

Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada | Video
15.07.2021 | 08:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı | Video 06:14
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı | Video 15.07.2021 | 09:22
Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı | Video 04:07
Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı | Video 15.07.2021 | 08:45
Rize’nin Çayeli ilçesinde selin bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:10
Rize’nin Çayeli ilçesinde selin bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı | Video 15.07.2021 | 08:46
Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor | Video 04:22
Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor | Video 15.07.2021 | 08:46
Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada | Video 00:23
Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada | Video 15.07.2021 | 08:46
TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı | Video 00:38
TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı | Video 15.07.2021 | 08:46
15 Temmuz Destanı, Yenikapı Marmaray'da dijital gösterimle anlatılıyor | Video 02:32
15 Temmuz Destanı, Yenikapı Marmaray'da dijital gösterimle anlatılıyor | Video 15.07.2021 | 00:10
Rize’de şiddetli yağış etkili oldu | Video 02:07
Rize’de şiddetli yağış etkili oldu | Video 14.07.2021 | 22:37
İHH Kurban ekipleri yola çıktı | Video 03:50
İHH Kurban ekipleri yola çıktı | Video 14.07.2021 | 18:48
Köpek 15 metrelik kuyuya düştü, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:50
Köpek 15 metrelik kuyuya düştü, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 14.07.2021 | 17:50
Umut veren görüntüler acıya döndü! 15 yaşındaki Barış'ın cansız bedeni bulundu | Video 05:47
Umut veren görüntüler acıya döndü! 15 yaşındaki Barış'ın cansız bedeni bulundu | Video 14.07.2021 | 16:24
Bakan Kurum Marmara Denizi'nin ilk 20 metre derinliğinde artık müsilaj yok 06:23
Bakan Kurum "Marmara Denizi'nin ilk 20 metre derinliğinde artık müsilaj yok" 14.07.2021 | 15:29
Lastik yakıp yolu kapattı: Ehliyetinden oldu | Video 00:08
Lastik yakıp yolu kapattı: Ehliyetinden oldu | Video 14.07.2021 | 16:02
Havaya on el ateş etti, Büşra'nın ölümüne neden oldu | Video 04:57
Havaya on el ateş etti, Büşra'nın ölümüne neden oldu | Video 14.07.2021 | 15:39
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı | Video 01:09
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı | Video 14.07.2021 | 15:39
Polatlı’da kaçan kadın hırsızlık şüphelileri engelli koşu yapan atletleri aratmadı | Video 01:25
Polatlı’da kaçan kadın hırsızlık şüphelileri engelli koşu yapan atletleri aratmadı | Video 14.07.2021 | 15:39
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ahmet Kural'a Şarkıcı Sıla Gençoğlu davasında hapis cezası! 01:12
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ahmet Kural'a Şarkıcı Sıla Gençoğlu davasında hapis cezası! 14.07.2021 | 15:34
Ankara'da pes dedirten görüntü! Ölü ineği otomobilin arkasında sürükledi | Video 00:18
Ankara'da pes dedirten görüntü! Ölü ineği otomobilin arkasında sürükledi | Video 14.07.2021 | 15:13
Ankara'da dehşet! Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, personel tarafından makamında bıçaklandı | Video 02:01
Ankara'da dehşet! Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, personel tarafından makamında bıçaklandı | Video 14.07.2021 | 14:53
Motosiklete çarpıp kaçtı kısa süre sonra teslim oldu | Video 02:41
Motosiklete çarpıp kaçtı kısa süre sonra teslim oldu | Video 14.07.2021 | 14:56

Bursa'da seyir halindeki klasik bir otomobilin, kaput bölümünde oturarak, elektrik arızasını gidermeye çalışan kişinin görüntüleri, görenleri şaşırttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Görüntüler, merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde kaydedildi. Kimliği belirsiz bir kişi, seyir halindeki klasik otomobilin kaput bölümüne oturarak, elektrik arızasını gidermeye çalıştı. Türk işi otomobil tamiri ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA