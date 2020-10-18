Seyir halindeki otomobilden ayağını sarkıtarak yolculuk yaptı | Video
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E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan lüks bir otomobil kapısı açık halde ilerledi. Otomobilde bir kişinin ayağını sarkıtarak yolculuk yapması ise görenleri şaşkına çevirdi.
İlginç olay E-5 Mecidiyeköy mevkiinde yaşandı. Edirne istikametine seyreden lüks bir otomobilin kapısının tamamen açık olması dikkat çekti. Yolcu tarafındaki kapısı açık halde ilerleyen otomobilde oturan bir yolcu ise ayağını dışarı çıkarttı. Görenleri adeta şaşkına çeviren ve trafikte tehlike oluşturan bu görüntü ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.