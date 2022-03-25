Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video

Bilecik'te seyir halinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kamil Melih Ş. yönetimdeki otomobil ile Uğur E. idaresindeki motosiklet Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücü Uğur E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.