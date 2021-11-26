Video Yaşam Seyir halindeki tır, otomobili metrelerce sürükledi | Video
Seyir halindeki tır, otomobili metrelerce sürükledi | Video

Seyir halindeki tır, otomobili metrelerce sürükledi | Video

26.11.2021 | 16:13

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Mardin'in Kızıltepe İlçesi İpekyolu Karayolu’nda seyir halinde olan TIR, bir otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar diğer sürücüler tarafından kameraya alındı.

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Kızıltepe ilçesi İpekyolu karayolunda bir araç, tırın önüne sıkıştı. Tır şoförü, fark edemediği otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, seyir halindeki bir aracın şoförü tarafından kaydedildi.

Durumu fark eden çevredeki araçların sürücüleri korna çalarak tır şoförünü uyarmaya çalıştı.

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