Seyir halindeki tır, otomobili metrelerce sürükledi | Video

Mardin'in Kızıltepe İlçesi İpekyolu Karayolu’nda seyir halinde olan TIR, bir otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar diğer sürücüler tarafından kameraya alındı.

Kızıltepe ilçesi İpekyolu karayolunda bir araç, tırın önüne sıkıştı. Tır şoförü, fark edemediği otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, seyir halindeki bir aracın şoförü tarafından kaydedildi.

Durumu fark eden çevredeki araçların sürücüleri korna çalarak tır şoförünü uyarmaya çalıştı.