Seyir halindeki tır, otomobili metrelerce sürükledi | Video

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Mardin'in Kızıltepe İlçesi İpekyolu Karayolu’nda seyir halinde olan TIR, bir otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar diğer sürücüler tarafından kameraya alındı.
Kızıltepe ilçesi İpekyolu karayolunda bir araç, tırın önüne sıkıştı. Tır şoförü, fark edemediği otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, seyir halindeki bir aracın şoförü tarafından kaydedildi.
Durumu fark eden çevredeki araçların sürücüleri korna çalarak tır şoförünü uyarmaya çalıştı.