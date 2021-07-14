Video Yaşam Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı | Video

Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı | Video

Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı | Video
14.07.2021 | 15:39

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Antalya’da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur Karayolu üzerindeki bir tır da çıktı. Seyir halindeki tır henüz bilinmeyen nedenle ön lastikler bölümünden yanmaya başladı. Aracından inen sürücü havanında aşırı sıcak olması nedeniyle alev alan lastikleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki sürücüler de yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiyece ekiplerince söndürülen yangında tırın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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