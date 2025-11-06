Seyir halindeyken uyuyan sürücü, kaza sonrası da uyumaya devam etti | Video
06.11.2025 | 08:43
Kayseri’de direksiyon başında uyuyan alkollü sürücü kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam etti. Etrafta bulunan vatandaş tarafından uyandırılan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
