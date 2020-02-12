Şeyma Subaşı'nın bu dansı dikkat çekti! | Video
Sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dans videosuyla takipçilerinin dikkatini çekti
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