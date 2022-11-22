Seyrantepe'de yol çöktü! O anlar kamerada | Video

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Seyrantepe’de inşaat alanının üstündeki yol kenarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anı kameralara yansırken, şantiye çalışanının uyardığı araç sürücüsü kamyonetini çökmenin olduğu yerden alarak saniyelerle kurtuldu. Yolda yaşanan çökme dron ile havadan görüntülenirken, çökmenin İSKİ’nin şebeke borusunda su kaçağı olmasından dolayı yaşandığı iddia edildi.
ÇÖKMENİN NEDENİ İSKİ BORUSUNDA KAÇAK OLDUĞU İDDİASI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatırken, zabıta ekipleri de çalışma yaptı. İSKİ içme suyu borusunda kaçak olduğu için sadece o bölümde çökmenin yaşandığı iddia edildi. Öte yandan çöken alan dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, facianın kıl payı atlatıldığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
"BAYAĞI KÖTÜYDÜ, DÜŞEN OLDUĞU SÖYLENMEDİ"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Sabah geldik, baktık burada yol kesik ve ne oldu dedik. İnşaatın bulunduğu yer çökmüş dediler. Öyle denilince bizde kendimize yol aradık. Bayağı kötüydü, düşen olduğu söylenmedi. Şu anda düzeltmeye ve insanların geçiş güzergahını açmaya çalışıyorlar. Çalışmalar devam ediyor, araçlar geçmiyor ara sokaklara yönlendiriyorlar" dedi.