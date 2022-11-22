Video Yaşam Seyrantepe'de yol çöktü! O anlar kamerada | Video
Seyrantepe'de yol çöktü! O anlar kamerada | Video

Seyrantepe'de yol çöktü! O anlar kamerada | Video

22.11.2022 | 14:44

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Seyrantepe’de inşaat alanının üstündeki yol kenarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anı kameralara yansırken, şantiye çalışanının uyardığı araç sürücüsü kamyonetini çökmenin olduğu yerden alarak saniyelerle kurtuldu. Yolda yaşanan çökme dron ile havadan görüntülenirken, çökmenin İSKİ’nin şebeke borusunda su kaçağı olmasından dolayı yaşandığı iddia edildi.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde inşaat alanında çalışan işçiler, kazı yapılan yerde çökme olabileceği ihtimaline karşın yola çıktı. İşçiler yoldan geçen araçları ve vatandaşları uyardığı esnada yol büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırım ve ağaçlar zarar gördü. Yol kenarına park halinde olan kamyoneti oradan alan sürücü, yaşanan olayda saniyelerle kurtuldu. Çökme anları güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, inşaat çalışanı sürücüye kamyonetini yol kenarından alması için uyarıyor. Sürücü kamyonetini yol kenarından alarak yolu karşısına çekiyor. Sürücünün araçtan inmesinin ardından yolun çöktüğünü görülüyor.

ÇÖKMENİN NEDENİ İSKİ BORUSUNDA KAÇAK OLDUĞU İDDİASI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatırken, zabıta ekipleri de çalışma yaptı. İSKİ içme suyu borusunda kaçak olduğu için sadece o bölümde çökmenin yaşandığı iddia edildi. Öte yandan çöken alan dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, facianın kıl payı atlatıldığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"BAYAĞI KÖTÜYDÜ, DÜŞEN OLDUĞU SÖYLENMEDİ"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Sabah geldik, baktık burada yol kesik ve ne oldu dedik. İnşaatın bulunduğu yer çökmüş dediler. Öyle denilince bizde kendimize yol aradık. Bayağı kötüydü, düşen olduğu söylenmedi. Şu anda düzeltmeye ve insanların geçiş güzergahını açmaya çalışıyorlar. Çalışmalar devam ediyor, araçlar geçmiyor ara sokaklara yönlendiriyorlar" dedi.

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