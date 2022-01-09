Seyretmek için gittiği dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu | Video

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte sahil kenarına gelip manzarayı izleyen 4 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Dalgalar arasında kaybolan kadın hayatını kaybederken, onu kurtarmak için denize atlayıp boğulma tehlikesi yaşayan eşi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.